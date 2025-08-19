Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов

Жителя Луганской Народной Республики задержали за изготовление взрывных устройств для терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону. Мужчина заявил, что собирался убить высокопоставленного военнослужащего ВС России.

Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО, – сказал задержанный.

Мужчина уточнил, что ему украинские спецслужбы предоставили части для взрывного устройства и поручали передавать информацию. о передвижении российской техники. Он отметил, что согласился на это, поскольку был в долгу у представителя спецслужб. Тот поручил задержанном купить видеорегистратор и снимать видео движущихся колонн по дороге. Данные мужчина передавал через мессенджер WhatsApp.

Ранее в Новосибирской области Барабинский районный суд избрал меру пресечения подросткам 14 и 15 лет, которые подозреваются в попытке теракта. Подростков поместили под домашний арест до 13 октября 2025 года. Согласно данным следствия, школьники хотели поджечь аппаратуру сигнализации. Подростки планировали теракт на участке железнодорожного перегона Каргат — Убинское.