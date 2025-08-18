Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:05

Планировавших теракт школьников арестовали под Новосибирском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области Барабинский районный суд избрал меру пресечения подросткам 14 и 15 лет, которые подозреваются в попытке теракта, пишет «МК в Новосибирске». Подростков поместили под домашний арест до 13 октября 2025 года. Решение суда еще не вступило в юридическую силу.

Согласно данным следствия, школьники хотели поджечь аппаратуру сигнализации. Подростки планировали теракт на участке железнодорожного перегона Каргат — Убинское.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних возбудили на основании результатов оперативно-разыскных мероприятий. Их провели сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области.

Ранее в Орле задержали двух подростков за поджог стоящего в депо тепловоза по заказу анонимного куратора. Парни бросили в локомотив зажигательную смесь, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза, пострадавших нет.

школьники
теракты
суды
подростки
