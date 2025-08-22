Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 01:23

Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России

МО РФ: силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над тремя регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным военного ведомства, атакам противника подверглись три региона. По данным Минобороны РФ, над территорией Воронежской области было сбито четыре беспилотника, над территориями Брянской и Белгородской областей — по два дрона.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Брянской и Белгородской областей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что воздушная разведка ВСУ в зоне специальной военной операции практически полностью нейтрализована российскими войсками. Данный факт находит подтверждение и в заявлениях противника. Украинские разведывательные дроны с высокой вероятностью уничтожаются практически на всех направлениях.

Минобороны РФ
Воронежская область
Брянская область
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователь известной метал-группы погиб в США
США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам
Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова
Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей
Не только Киркоров и Дава. Кто из звезд делал пресс у пластических хирургов
Гребнистый крокодил растерзал 82-летнего мужчину
Предопределена судьба заблокированных на iPhone приложений банков
Американский рэпер подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
«Уйти без поражения»: в Норвегии раскрыли, зачем Трамп ездил на Аляску
Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера
Более 55 млн обладателей американских виз подвергнутся проверке
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.