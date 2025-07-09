Решетникову в Думе указали на «скрытых большевиков» в правительстве Володин сравнил главу МЭР Решетникова со скрытым большевиком на заседании в Думе

Под видом либералов в российском правительстве иногда работают «скрытые большевики», заявил на пленарном заседании Госдумы по законопроекту «О платформенной экономике» спикер ГД Вячеслав Володин. Заявление парламентарий адресовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщает РБК.

Министр извинился перед депутатами за «какие-то процедурные нюансы». Он отметил, что представляет законопроект в Думе впервые. Володин попросил Решетникова не извиняться, а изучать процедуры.

Потому что процедура, нормы, правила есть демократия. А вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать все, — сказал Володин.

Спикер Госдумы также вспомнил министра финансов и вице-премьера России в 1990-х годах Анатолия Чубайса. Депутат напомнил, что Чубайс также приходил в ГД, и задался вопросом, где он сейчас. Володин призвал Решетникова изучить процедурные вопросы и руководствоваться ими. Тогда не будет ошибок, которые «совершили либералы прежнего разлива», заключил парламентарий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что либеральное понимание свободы ведет к потере морали и нравственности, а в итоге к расчеловечиванию. Дипломат назвала это явление лжесвободой и связала с борьбой против Бога.