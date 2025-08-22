Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России

МО РФ: силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над тремя регионами страны

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа, сообщила пресс-служба министерства обороны России. По данным военного ведомства, атакам противник подверглись три региона. По данным Минобороны РФ, над территорией Воронежской области было сбито четыре беспилотника, над территориями Брянской и Белгородской областей — по два дрона.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Брянской и Белгородской областей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что воздушная разведка ВСУ в зоне специальной военной операции практически полностью нейтрализована российскими войсками. Данный факт находит подтверждение и в заявлениях противника. Украинские разведывательные дроны с высокой вероятностью уничтожаются практически на всех направлениях.

