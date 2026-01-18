В Чили объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров В чилийском регионе Биобио объявили об эвакуации из-за лесных пожаров

В чилийском регионе Биобио объявлен красный уровень тревоги из-за неконтролируемых лесных пожаров, власти объявили эвакуацию, передает El Litorial. Пламя уничтожило 30 гектаров леса и как минимум семь жилых домов, пострадали коммуны Консепсьон и Пенко.

Региональный представитель президента Эдуардо Пачеко подтвердил объявление красного уровня опасности по всей провинции. Для тушения огня были мобилизованы как наземные ресурсы, так и самолеты и вертолеты.

Сдерживание огня осложняется экстремальными погодными условиями: сочетание аномальной жары, шквалистого ветра и труднодоступного рельефа делает работу пожарных расчетов почти невозможной.

