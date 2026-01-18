Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:19

В Чили объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров

В чилийском регионе Биобио объявлен красный уровень тревоги из-за неконтролируемых лесных пожаров, власти объявили эвакуацию, передает El Litorial. Пламя уничтожило 30 гектаров леса и как минимум семь жилых домов, пострадали коммуны Консепсьон и Пенко.

Региональный представитель президента Эдуардо Пачеко подтвердил объявление красного уровня опасности по всей провинции. Для тушения огня были мобилизованы как наземные ресурсы, так и самолеты и вертолеты.

Сдерживание огня осложняется экстремальными погодными условиями: сочетание аномальной жары, шквалистого ветра и труднодоступного рельефа делает работу пожарных расчетов почти невозможной.

Ранее один человек погиб и еще 35 пострадали в результате внезапного удара большой волны по атлантическому побережью Аргентины. Волна накрыла популярные у туристов пляжные курорты. По данным журналистов, мощный водяной вал обрушился на береговую линию в районах Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Десятки отдыхающих были смыты в воду, один из них пережил сердечный приступ.

