22 августа 2025 в 01:10

«Уйти без поражения»: в Норвегии раскрыли, зачем Трамп ездил на Аляску

Steigan.no: саммит на Аляске нужен был Трампу для выхода из конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была организована для обеспечения плавного выхода Вашингтона из украинского конфликта, написал обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no. По его оценке, это позволит американской администрации сохранить лицо, не признавая явного поражения.

Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед, — отметил журналист.

Для Москвы выгода от переговоров заключается в постепенном ослаблении Украины по мере сокращения западной поддержки. Трамп же, по мнению обозревателя, получает возможность представить себя миротворцем, дипломатически решающим конфликт, одновременно уменьшая бремя для европейских союзников. Таким образом, саммит, указал Фази, служил инструментом политического маневрирования.

Ранее украинский политолог Юрий Дудкин заметил, что Трамп не в состоянии оказать давление на Россию или диктовать условия ее партнерам. По мнению эксперта, Вашингтон утратил возможность влиять на суверенные государства.

