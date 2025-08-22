США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам

США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам CBS: США не делятся разведданными по Украине с союзниками по альянсу «Пять глаз»

Американские разведывательные органы прекратили передачу информации о мирных переговорах по Украине партнерам по альянсу «Пять глаз», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США. Решение было принято директором национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад.

Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

При этом ограничение не распространяется на дипломатическую информацию, полученную неразведывательными методами. Также запреты не затрагивают военные оперативные данные, не связанные с переговорами.

Альянс «Пять глаз», помимо США, включает Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. В то же время США продолжают делиться с украинскими военными оперативной информацией, необходимой для оборонительных операций.

Ранее сообщалось, что ключевой комитет сената США по вооруженным силам тайно проголосовал за новый оборонный бюджет. Решение предполагает продление инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и существенное увеличение годового лимита помощи.