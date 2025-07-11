Ключевой комитет сената США по вооруженным силам тайно проголосовал за новый оборонный бюджет, передает Reuters со ссылкой на источники. Решение предполагает продление инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и существенное увеличение годового лимита помощи — с текущих $300 млн до $500 млн. За документ проголосовали 26 сенаторов, против выступил лишь один.

Продлевает инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до $500 млн, — гласит текст одобренного законопроекта.

Кроме финансирования, документ обязывает Пентагон без перерывов предоставлять Киеву разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины. Теперь законопроект ждет утверждения всем составом сената и подписи президента США, что станет важным сигналом долгосрочной поддержки.

Запад неизбежно развяжет изощренную гибридную войну против России после завершения конфликта на Украине, написало ранее издание L'AntiDiplomatico. Причина — доминирование неоконсерваторов и либеральных глобалистов в западной политике.