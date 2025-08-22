Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей

Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей Noticias Caracol: в Колумбии при взрыве у военной базы погибли пять человек

В результате мощного взрыва на подъезде к военно-воздушной базе в колумбийском городе Кали погибли по меньшей мере пять человек, сообщили власти города в социальной сети Х. Теракт, совершенный с помощью начиненного взрывчаткой грузовика, также стал причиной ранения трех десятков людей.

По предварительным данным, грузовик, загруженный двумя цилиндрическими бомбами, сдетонировал на территории военного объекта. Оба взрыва произошли внутри базы, но не нанесли серьезного ущерба. Основные разрушения и жертвы вызвала последующая детонация самого автомобиля, находившегося снаружи.

Кали снова стал жертвой атаки наркотеррористов. Несколько минут назад грузовик взорвался рядом с базой ВВС, — заявил мэр города Алехандро Эдер.

Для поиска виновных местные власти объявили награду в размере до 400 млн песо (7,9 млн рублей) и ввели ограничение на движение грузовиков, передает радиостанция Noticias Caracol. По версии президента страны Густаво Петро, атака является ответом боевиков наркокартеля «Колонна Карлоса Патиньо» на потерю своих позиций в каньоне Микай.

Ранее сообщалось, что итальянские правоохранители проверяют возможную причастность задержанного по делу о диверсиях на «Северных потоках» к нападению на нефтяной танкер в порту Савона. Генуэзская прокуратура запросила информацию о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента.