Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера

Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера La Stampa: взорвавший «СП» украинец может быть причастен к диверсии на танкере

Итальянские правоохранители проверяют возможную причастность задержанного по делу о диверсиях на «Северных потоках» к нападению на нефтяной танкер в порту Савона, пишет La Stampa. Генуэзская прокуратура запросила информацию о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента.

Поводом для расследования стали схожие методы проведения атак. В обоих случаях применялись магнитные мины. Взрыв у Савоны в феврале образовал пробоину в корпусе судна под мальтийским флагом Seajewel, а одна из мин была позже обнаружена на дне.

Существуют сходства и подозрения, требующие проверки, между методами работы на «Северном потоке» и атакой на нефтяной танкер под флагом Мальты, который пострадал в ночь на 14 февраля от двойного взрыва, — отмечает издание.

Задержанного по подозрению в причастности к этим акциям зовут Сергей Кузнецов, передает Corriere della Sera. По данным издания, он прибыл в Италию на автомобиле с украинскими номерами для отдыха с семьей.

Ранее лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт заявила, что немецкому парламенту необходимо вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского по делу об организации диверсий на «Северных потоках». Она напомнила об аресте украинца, причастного к атакам.