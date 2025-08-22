Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 01:08

Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера

La Stampa: взорвавший «СП» украинец может быть причастен к диверсии на танкере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итальянские правоохранители проверяют возможную причастность задержанного по делу о диверсиях на «Северных потоках» к нападению на нефтяной танкер в порту Савона, пишет La Stampa. Генуэзская прокуратура запросила информацию о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента.

Поводом для расследования стали схожие методы проведения атак. В обоих случаях применялись магнитные мины. Взрыв у Савоны в феврале образовал пробоину в корпусе судна под мальтийским флагом Seajewel, а одна из мин была позже обнаружена на дне.

Существуют сходства и подозрения, требующие проверки, между методами работы на «Северном потоке» и атакой на нефтяной танкер под флагом Мальты, который пострадал в ночь на 14 февраля от двойного взрыва, — отмечает издание.

Задержанного по подозрению в причастности к этим акциям зовут Сергей Кузнецов, передает Corriere della Sera. По данным издания, он прибыл в Италию на автомобиле с украинскими номерами для отдыха с семьей.

Ранее лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт заявила, что немецкому парламенту необходимо вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского по делу об организации диверсий на «Северных потоках». Она напомнила об аресте украинца, причастного к атакам.

диверсии
взрывы
Северные потоки
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователь известной метал-группы погиб в США
США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам
Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова
Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей
Не только Киркоров и Дава. Кто из звезд делал пресс у пластических хирургов
Гребнистый крокодил растерзал 82-летнего мужчину
Предопределена судьба заблокированных на iPhone приложений банков
Американский рэпер подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
«Уйти без поражения»: в Норвегии раскрыли, зачем Трамп ездил на Аляску
Задержанного по обвинению в диверсии украинца заподозрили в подрыве танкера
Более 55 млн обладателей американских виз подвергнутся проверке
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.