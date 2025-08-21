Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 20:16

В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»

Вагенкнехт призвала допросить Зеленского по делу о диверсиях на трубопроводах

Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Немецкому парламенту необходимо вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского по делу об организации диверсий на «Северных потоках», заявила лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт в соцсети X. Она напомнила об аресте украинца, причастного к атакам.

Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на «Северные потоки». Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован, — написала глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Политик усомнилась, что подозреваемый действовал без поддержки украинских властей и действовавшей на тот момент администрации экс-президента США Джо Байдена. Она также предложила взыскать компенсацию с Зеленского компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее западные журналисты сообщили, что гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, является капитаном ВСУ в отставке. По данным СМИ, он также служил в СБУ.

