В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»

Немецкому парламенту необходимо вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского по делу об организации диверсий на «Северных потоках», заявила лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт в соцсети X. Она напомнила об аресте украинца, причастного к атакам.

Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на «Северные потоки». Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован, — написала глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Политик усомнилась, что подозреваемый действовал без поддержки украинских властей и действовавшей на тот момент администрации экс-президента США Джо Байдена. Она также предложила взыскать компенсацию с Зеленского компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее западные журналисты сообщили, что гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, является капитаном ВСУ в отставке. По данным СМИ, он также служил в СБУ.