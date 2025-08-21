Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 19:39

Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца

WSJ: задержанный по делу о «Северных потоках» украинец служил в ВСУ и СБУ

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, является капитаном ВСУ в отставке, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на его бывший командиров. По данным издания, он также служил в СБУ.

Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в <...> СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев <...> в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО, — говорится в сообщении.

По данным издания, Сергей К. и другие военные были наняты для осуществления диверсии в мае 2022 года. Итальянская полиция задержала подозреваемого вблизи города Сан-Клементе, когда он сопровождал сына в университет. Его удалось отследить после того, как он использовал украинский паспорт для покупки авиабилетов в Польше и бронирования отеля в Италии. На данный момент у него нет адвоката.

Взрывы на двух российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Диверсия привела к беспрецедентным разрушениям на объектах. В результате уцелела лишь одна нитка «Северного потока — 2».

О задержании подозреваемого ранее сообщила Генпрокуратура ФРГ. Арест в Италии был произведен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом.

