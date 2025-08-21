«Забытая» Варшава устроила скандал из-за пропуска саммита с Трампом

Польшу забыли позвать на саммит с участием президента США Дональда Трампа, и теперь Варшава ищет виноватых, пишет «Коммерсант». Аналитики заявили, что накануне встречи страна была уверена в своем участии.

Польша позиционирует себя как союзника Украины и главного европейского партнера США, напомнили в издании. Однако теперь местным политикам приходится оправдываться за то, что они так и не получили приглашения на саммит.

Больше всего внешнеполитическое фиаско ударило по президенту Польши Каролю Навроцкому, который взял на себя полномочия лидера государства менее двух недель назад. Администрация США же назвала виновным главу МИД Польши Радослава Сикорского. Якобы на онлайн-встрече с европейскими политиками он заявил о неготовности Варшавы участвовать в саммите в Вашингтоне, добавили аналитики. Виноватыми считают и Украину, которая могла бы «настоять» на участии Варшавы в саммите.

Ранее премьер Польши Дональд Туск выступил против встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Будапеште. По его словам, столица Венгрии ассоциируется с Будапештским меморандумом.