Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:06

Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой

Кимаковский: ВС РФ почти полностью вытеснили ВСУ из поселка Клебан-Бык

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные почти полностью вытеснили ВСУ из поселка Клебан-Бык близ Константиновки в Донецкой Народной Республике, заявил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, на этом участке фронта остаются лишь точечные очаги сопротивления. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Противник практически выбит с территории населенного пункта Клебан-Бык, — сообщил он.

Тем временем в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в ДНР. Операцию проводили военнослужащие группировки войск «Юг».

До этого были опубликованы кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области. В боях участвовали военнослужащие группировки войск «Восток».

Также стало известно, что бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в ДНР. Российские войска установили полный огневой контроль над противником.

ВС РФ
ДНР
ВСУ
спецоперации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могу пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Суд решил судьбу готовившей «бандера-смузи» жительницы Крыма
«Радио Судного дня» передало три сообщения после долгого молчания
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.