Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой Кимаковский: ВС РФ почти полностью вытеснили ВСУ из поселка Клебан-Бык

Российские военные почти полностью вытеснили ВСУ из поселка Клебан-Бык близ Константиновки в Донецкой Народной Республике, заявил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, на этом участке фронта остаются лишь точечные очаги сопротивления. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Противник практически выбит с территории населенного пункта Клебан-Бык, — сообщил он.

Тем временем в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в ДНР. Операцию проводили военнослужащие группировки войск «Юг».

До этого были опубликованы кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области. В боях участвовали военнослужащие группировки войск «Восток».

Также стало известно, что бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в ДНР. Российские войска установили полный огневой контроль над противником.