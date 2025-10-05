Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за «воздушных шаров»

Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за «возможного появления в авиапространстве воздушных шаров», передает пресс-служба авиагавани. Там уточнили, что рейсы в связи с инцидентом частично отменяются или задерживаются.

Часть самолетов перенаправлены в другие аэропорты. Других подробностей о воздушных шарах там не уточнили.

Ранее авиакомпаниям, выполняющим рейсы через международный аэропорт Мюнхена, поступила рекомендация отменить полеты на четыре часа. Данное распоряжение было направлено всем операторам воздушного движения и действовало с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск) воскресенья, 5 октября.

До этого стало известно, что профилактические меры безопасности принимались в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.

Тем временем мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучал сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.