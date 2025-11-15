Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО В Новгородской области экс-министра сельского хозяйства заключили под стражу

Бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого заключили под стражу сроком на два месяца, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, мужчину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Прокуратура Новгородской области поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего регионального министра сельского хозяйства, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый получил от предпринимателей взятки на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Предположительно, Витвицкий пообещал продвигать интересы предпринимателей, связанных с получением грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства.

