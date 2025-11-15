Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:06

Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО

В Новгородской области экс-министра сельского хозяйства заключили под стражу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого заключили под стражу сроком на два месяца, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, мужчину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Прокуратура Новгородской области поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего регионального министра сельского хозяйства, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый получил от предпринимателей взятки на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Предположительно, Витвицкий пообещал продвигать интересы предпринимателей, связанных с получением грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства.

Ранее стало известно о задержании сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии по подозрению в получении взятки в составе группы лиц. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.

суды
взятки
аресты
Новгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Минобороны объявило об успехах армии России в Димитрове
«Будет первой европейской страной»: Франции посоветовали вступить в БРИКС
Экспорт удобрений из России в Евросоюз установил новый рекорд
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.