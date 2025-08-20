Минобороны России опубликовало кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области. В боях участвовали военнослужащие группировки войск «Восток». На кадрах, размещенных в Telegram-канале ведомства, видно, что беспилотники поражают военную технику и личный состав ВСУ. В конце видео двое российских военных развернули флаг РФ в освобожденном населенном пункте.

Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-саперные подразделения проводят разминирование местности, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР. В ведомстве добавили, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

До этого в оборонном ведомстве заявили, что российские бойцы Южной группировки войск ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж ВСУ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в Минобороны.