Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбурга имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, приостанавливал работу и аэропорт Волгограда. Из-за этого осуществлялась корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Позднее воздушная гавань возобновила отправку и прием самолетов.