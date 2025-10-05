Трампу запретили размещать Нацгвардию в Портленде

Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу задействовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Портленде, передает пресс-служба суда. Там отметили, что мера будет действовать до 18 октября.

Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании, — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска в Орегон. Он также разрешил «использовать полную силу», если это необходимо.

Также Трамп распорядился перебросить военных в Портленд. В своей соцсети Truth Social он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции от леворадикального движения антифа, выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.

До этого власти штата Орегон подали иск против администрации Трампа из-за распоряжения о направлении Нацгвардии в Портленд. Прокурор Дэн Рэйфилд отметил, что решение президента нарушает полномочия штата. Кроме того, губернатор Котек рассказала, что лично обсудила с Трампом обстановку в Орегоне.