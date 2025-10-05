Статистика пропавших людей в России показала тревожные цифры «ЛизаАлерт»: каждый десятый потерявшийся в России погибает или исчезает навсегда

Примерно каждый десятый гражданин, объявленный в розыск на территории России, в конечном итоге признается погибшим или без вести пропавшими, следует из данных на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Соответствующие показатели охватывают временной промежуток с 2020 по 2024 год.

За указанный пятилетний период доля летальных исходов среди искомых лиц сократилась с 9,7% до 6,5%. По предварительным сведениям за текущий год, этот параметр может продолжить снижение и достигнуть 5%.

Общее количество регистрируемых обращений о пропаже граждан демонстрирует устойчивый рост — с 32 до 50 тысяч случаев ежегодно. Совокупный показатель пропавших и погибших варьируется в пределах 9–12% от общего числа потерявшихся. Наименее благоприятная ситуация сложилась в 2020 году (12,1%), тогда как наиболее положительные значения зафиксированы в 2023 году (9,6%).

