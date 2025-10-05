Клуб «Валдай»
На Камчатке ищут пропавшего после аварии на квадроцикле мужчину

Спасатели ищут разбившегося на квадроцикле туриста на Вилючинском перевале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели направляются к мужчине, который разбился на квадроцикле в районе Вилючинского перевала на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, на данный момент гражданин «заявлен как пропавший».

Еще одна беда в районе Вилючинского перевала. Мужчина, поехавший в лес, заявлен как пропавший. Утром поступила информация, что он разбился на квадроцикле. Спасатели КСЦ в пути. Скорая выехала, — написал Лебедев.

Ранее спасатели нашли двух туристов, застрявших с серьезными травмами при восхождении на Вилючинский вулкан. Сергей Лебедев писал, что поиски третьего участника группы продолжаются. Министр уточнил, что спасатели начали подготовку к эвакуации пострадавших.

Министр также информировал, что Вилючинский вулкан, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, закрыт с 1 июля. По его словам, группа туристов, сорвавшихся при подъеме, не была зарегистрирована. К эвакуации туристов подключили вертолет Ми-8. К вулкану тогда отправили не только спасателей МЧС, но и специалистов медицины катастроф.

