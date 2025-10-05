Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 01:29

Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту

Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова (Донское), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Накануне в аэропорту Волгограда также были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности. Гражданам посоветовали следить за официальным каналом Росавиации.

Ранее представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что самолет компании Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер во время вылета из аэропорта Атланты в США. По словам очевидцев, крыло самолета соприкоснулось с пустым воздушным судном. На борту в момент инцидента, как подчеркивалось, находились 198 человек, включая двух пилотов и четырех стюардесс.

Росавиация
ограничения
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»
Премьер Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за «воздушных шаров»
Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции
Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту
«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского
Стало известно число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси
Раскрыто, как продвигаются ВС РФ в Волчанске
Гороскоп на 5 октября: тайный поклонник для Льва и денежный совет для Весов
Мисс Россия — 2025 рассказала, на что потратит выиграннные деньги
Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске
Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны
Вооруженная женщина атаковала полицейский патруль в Чикаго
Экс-жена Никиты Преснякова показала подтянутую фигуру на пикантном снимке
Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.