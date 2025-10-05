Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова (Донское), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Накануне в аэропорту Волгограда также были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности. Гражданам посоветовали следить за официальным каналом Росавиации.

Ранее представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

