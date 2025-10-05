ВС РФ в Волчанске продвигаются вперед, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, поэтому президент Украины Владимир Зеленский не присвоил ему звание «города-героя».

Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается, — пояснил собеседник агентства.

В российских силовых структурах подчеркнули, что мирные жители часто жалуются в социальных сетях на то, что Волчанску так и не было присвоено звание «города-героя». При этом Сумы и Тростянец этот титул получили.

Тем временем в Минобороны России рассказали, что ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов освобождено на территории ДНР.

До этого командир взвода штурмового отряда с позывным Серп заявил, что креативный подход командования помог российской армии зайти в Кировск без потерь, хотя противник оказывал сопротивление. Он также рассказал, что ВСУ в этом населенном пункте использовали в основном FPV-дроны.