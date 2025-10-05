«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского TAC: идея Зеленского о бесполетной зоне приведет к эскалации между НАТО и РФ

Идея о создании бесполетной зоны в небе над Украиной, предложенная президентом страны Владимиром Зеленским, безрассудна в условиях эскалации отношений НАТО и России, пишет The American Conservative. Автор материала уточнил, что это кончится «неприятностями».

Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности, — пишет издание.

The American Conservative подчеркивает, что такое решение одобряют лидеры стран НАТО и мировые СМИ. Однако на деле, говорится в материале, оно очень провокационно.

Ранее на сайте Верховной рады Украины информировали, что Зеленский внес в парламент законопроект, разрешающий направление подразделений ВСУ за рубеж. В случае одобрения документа Киев сможет отправлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Зеленский рассказал об учреждении в составе Вооруженных сил страны отдельных штурмовых подразделений. Глава государства заявил, что соответствующее решение уже принято, а полная готовность новых формирований будет обеспечена в течение десяти дней.