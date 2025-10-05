Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 02:43

Подвиг старшего сержанта спас жизни более сотни российских военнослужащих

Старший сержант РФ Метельский спас более 100 раненых сослуживцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Старший сержант Павел Метельский совершил подвиг и провел эвакуацию свыше ста получивших ранения военнослужащих из зоны активных боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий мотострелкового подразделения выполнял обязанности по транспортировке штурмовых групп, доставке провизии и вывозу пострадавших с передовых позиций в районе проведения наступательной операции.

Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, пережил состояние клинической смерти и поделился воспоминаниями о том, как его душа пыталась выйти из тела. Полное восстановление после произошедшего заняло примерно пять месяцев, которые он провел в медицинских учреждениях.

подвиги
раненые
Минобороны РФ
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке ищут пропавшего после аварии на квадроцикле мужчину
Военные ВСУ организовали бизнес на эвакуированных из Волчанска
Дирижер организма: чем опасен дефицит йода, что нужно есть. Советы врача
Воевавший на стороне ВСУ британский наемник совершил самоубийство
Спецназовцы ВСУ попали в ловушку российских БПЛА при эвакуации из города
Патрушев раскрыл, как в НАТО понимают слова Путина
Пять человек задержаны за попытку штурма резиденции президента Грузии
Трамп раскрыл, когда введут режим перемирия в Газе
Приметы на 5 октября: наблюдаем за птицами и защищаем дом в день Фоки
Патрушев аргументировал превосходство российской армии над американской
Подвиг старшего сержанта спас жизни более сотни российских военнослужащих
Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»
Премьер Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за воздушных шаров
Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции
Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту
«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.