Подвиг старшего сержанта спас жизни более сотни российских военнослужащих

Старший сержант Павел Метельский совершил подвиг и провел эвакуацию свыше ста получивших ранения военнослужащих из зоны активных боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий мотострелкового подразделения выполнял обязанности по транспортировке штурмовых групп, доставке провизии и вывозу пострадавших с передовых позиций в районе проведения наступательной операции.

Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, пережил состояние клинической смерти и поделился воспоминаниями о том, как его душа пыталась выйти из тела. Полное восстановление после произошедшего заняло примерно пять месяцев, которые он провел в медицинских учреждениях.