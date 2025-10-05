Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 03:05

Трамп раскрыл, когда введут режим перемирия в Газе

Трамп: режим перемирия в секторе Газа при согласии ХАМАС введут немедленно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС на предложенный американской стороной план, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, сразу будут создаваться условия «для следующего этапа отвода войск».

Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3000 лет, — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он уточнил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, рассказал о поддержке мирного плана Трампа по сектору Газа. При этом глава правительства предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно. Он также подчеркнул, что предложение США соответствует ключевым принципам Израиля: возвращению всех заложников, полному разоружению ХАМАС и демилитаризации Газы.

сектор Газа
Дональд Трамп
США
ХАМАС
