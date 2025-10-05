Спецназовцы ВСУ попали в ловушку российских БПЛА при эвакуации из города

Спецназовцы ВСУ попали в ловушку российских БПЛА при эвакуации из города ТАСС: спецназ ВСУ ликвидирован российскими БПЛА при попытке покинуть город

Личный состав 19-го центра спецназа ВСУ, который выжил после нанесения авиаударов по Купянску, был нейтрализован в процессе эвакуации из города, передает ТАСС. В результате проведенной операции ликвидировано девять военнослужащих противника.

В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области младшие командиры ВСУ умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной частях города и расширяют подконтрольную зону.