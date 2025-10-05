Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 октября 2025 в 03:45

Воевавший на стороне ВСУ британский наемник совершил самоубийство

Британский наемник и бывший капитан ВС Великобритании Нед Харрис, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, покончил жизнь самоубийством, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, мужчина впал в депрессию после возвращения в Британию.

Военкор напомнил, что Харрис принимал активное участие в боевых действиях на Украине, включая Артемовск, и в Курской области. Во время боев он потерял ногу, после чего ему пришлось вернуться домой, где не смог справиться с подавленным состоянием духа.

Ранее стало известно, что в ходе боев за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области российские военные зафиксировали участие испаноговорящих наемников на стороне Вооруженных сил Украины. Перехваты радиопереговоров позволили получить ценную информацию о перемещении украинских подразделений.

До этого российские силовые структуры информировали о ликвидации группы колумбийских наемников в Днепропетровской области. Целенаправленный удар был нанесен по позициям иностранных бойцов в селе Орестополь с применением авиационных ФАБ. Согласно оперативным данным, в результате точного попадания была полностью уничтожена группа из трех наемников. Семеро других иностранных бойцов получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

