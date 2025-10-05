Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 00:49

Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны

В субботу, 4 октября, в Москве прошел конкурс «Мисс Россия — 2025». Главное мероприятие для ценителей красоты собрало тысячи фанатов, которые пришли посмотреть на 10 финалисток. Победительницей стала Анастасия Венза из Московской области, девушке 22 года.

Участие в конкурсе «Мисс Россия» требует соответствия ряду строгих критериев. Претендентки должны быть в возрасте от 18 до 23 лет, иметь рост не менее 173 сантиметров, а также не состоять в браке, не иметь детей и заметных татуировок.

Отбор проходит в несколько этапов. Сначала проводится заочный кастинг, где девушки представляют видеовизитки, демонстрируя свою индивидуальность организаторам. Успешно прошедшие этот этап получают приглашение на очный тур в Москву.

В ходе личного кастинга жюри оценивает не только внешние параметры участниц, но и их харизму, умение держаться перед публикой. Победительница финального этапа будет представлять нашу страну на зарубежных конкурсах красоты.

Среди участниц этого года есть студентки, волейболистки, фигуристки и блогеры со всех уголков страны. Перед финалом девушки посещали силовые тренировки и растяжку. Кроме того, участницы признались, что следили за питанием, а также оттачивали мастерство в дефиле.

Самые яркие фотографии главных красавиц страны — в галерее NEWS.ru.

Анастасия Венза (Московская область), завоевавшая титул «Мисс Россия 2025», на финале национального конкурса «Мисс Россия 2025» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
