Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей

Жюри Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» определило 16 победителей и призеров. Их наградили сертификатами на оформление родословного древа. Кроме того, лучшие участники получат возможность отправиться в уникальные туры по местам боевой славы своих родственников. Организатором конкурса стал Роспатриотцентр Росмолодежи.

Конкурс «Семейная память» служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Эта работа закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого, — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Всего в конкурсе поучаствовало свыше пяти тысяч школьников и студентов. Они представили проекты о семейной истории времен Великой Отечественной войны в двух номинациях — «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Состязание провели при поддержке Движения Первых и Движения «Юнармия».

