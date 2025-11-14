Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:49

Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей

Фото: Роспатриотцентр Росмолодёжи
Читайте нас в Дзен

Жюри Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» определило 16 победителей и призеров. Их наградили сертификатами на оформление родословного древа. Кроме того, лучшие участники получат возможность отправиться в уникальные туры по местам боевой славы своих родственников. Организатором конкурса стал Роспатриотцентр Росмолодежи.

Конкурс «Семейная память» служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Эта работа закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого, — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Всего в конкурсе поучаствовало свыше пяти тысяч школьников и студентов. Они представили проекты о семейной истории времен Великой Отечественной войны в двух номинациях — «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Состязание провели при поддержке Движения Первых и Движения «Юнармия».

«Премия Рунета» ранее объявила прием заявок на конкурс на тему «Код мечты», который продлится до 20 ноября 2025 года. Участниками могут стать IT-организации. Вручение премии состоится 14 декабря в Доме Пашкова.

конкурсы
история
студенты
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.