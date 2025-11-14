Международный форум «Корпоративное волонтерство» состоялся в Москве

В Москве 13 ноября прошел XIV Международный форум «Корпоративное волонтерство». В рамках него объявили победителей XI Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». Организатором форума выступили Национальный совет по корпоративному волонтерству, Ассоциация менеджеров и Общественная палата города Москвы.

В программу форума вошли выступления спикеров, пленарное заседание, тематические сессии, открытые дискуссии и торжественное награждение финалистов конкурса. Участники поговорили о трендах, практиках и стратегиях корпоративного добровольчества.

Фото: Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Главной темой форума в этом году стал человек в центре социальных изменений. Мероприятие объединило представителей ведущих российских и зарубежных компаний, органов власти и НКО.

В ходе церемонии награждения конкурса призы получили победители в семи основных и пяти специальных номинациях. Им вручили статуэтки за эффективные волонтерские проекты. Всего жюри оценило 152 работы от 110 компаний.

Ранее жюри конкурса «Семейная память» определило 16 победителей и призеров. Их наградили сертификатами на оформление родословного древа. Кроме того, лучшие участники получат возможность отправиться в уникальные туры по местам боевой славы своих родственников.