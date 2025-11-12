Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:20

Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева

Руденко: украинские города переходят под контроль России после фото Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Военкор Андрей Руденко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать селфи на фоне Киева и Одессы. Как объяснил корреспондент ВГТРК в своем Telegram-канале, есть некая закономерность между появлением таких фотографий и последующим переходом городов под контроль Вооруженных сил России.

Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль, — написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что селфи украинского президента в Херсоне указывает на проблемы для Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в городе. По его словам, украинский лидер пытался таким образом «добавить немного „потужности“» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева и проблемах на фронте.

Визит Зеленского в Херсон вызвал ироничные комментарии в социальных сетях. Пользователи вспомнили примету, согласно которой после появления главы украинского государства населенные пункты вскоре переходят под контроль российских войск.

Владимир Зеленский
Киев
Одесса
фотографии
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.