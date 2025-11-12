Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева Руденко: украинские города переходят под контроль России после фото Зеленского

Военкор Андрей Руденко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать селфи на фоне Киева и Одессы. Как объяснил корреспондент ВГТРК в своем Telegram-канале, есть некая закономерность между появлением таких фотографий и последующим переходом городов под контроль Вооруженных сил России.

Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль, — написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что селфи украинского президента в Херсоне указывает на проблемы для Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в городе. По его словам, украинский лидер пытался таким образом «добавить немного „потужности“» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева и проблемах на фронте.

Визит Зеленского в Херсон вызвал ироничные комментарии в социальных сетях. Пользователи вспомнили примету, согласно которой после появления главы украинского государства населенные пункты вскоре переходят под контроль российских войск.