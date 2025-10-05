Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА

На территории Тульской области объявлена угроза опасности атаки беспилотников, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие на фоне сигнала тревоги.

Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — сказано в публикации.

Ранее в Ленинградской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

До этого в Минобороны России заявили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.