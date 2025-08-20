ВС России освободили населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области Минобороны РФ: ВС России освободили Сухецкое и Панковку в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области. В ведомстве добавили, что в операциях участвовали бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские бойцы Южной группировки войск ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж ВСУ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Установленные координаты целей были переданы вышестоящему командованию. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в военном ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что операторы БПЛА группировки войск «Центр» уничтожили инженерные сооружения ВСУ на Красноармейском направлении. В ведомстве отметили, что противник понес потери и в живой силе.