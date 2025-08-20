Сооружения ВСУ под Красноармейском обратились в пыль после удара ВС РФ

Сооружения ВСУ под Красноармейском обратились в пыль после удара ВС РФ Минобороны России: БПЛА уничтожили сооружения и состав ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА группировки войск «Центр» уничтожают инженерные сооружения ВСУ на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что противник несет потери и в живой силе.

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск «Центр» разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на Красноармейском направлении, — говорится в публикации.

В российском военном ведомстве указали, что боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет освободить воздушное пространство и создать наиболее благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений в глубь обороны противника на Красноармейском направлении СВО.

Ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по базе украинских войск в Очакове. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, именно там командование ВСУ готовило десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также Сальдо передавал, что Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. По его словам, наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос.