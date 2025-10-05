Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 06:37

Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии

Задержанным за запуск дрона у аэропорта во Франкфурте оказался любитель

Фото: Marcus Golejewski/dpa/Global Look Press

Вблизи франкфуртского аэропорта полицией был задержан 41-летний гражданин Хорватии, осуществивший запуск дрона, им оказался любитель, который решил испытать недавно купленный аппарат, передает издание Bild. За совершенное преступление мужчине грозит штраф, минимальный размер которого составляет €10 000 (около 960 тысяч рублей).

Вчерашним утром пятницы (3 октября 2025) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона <…>. В бесполетной зоне кратковременно запустил дрон 41-летний мужчина <…>, который, по последним данным, хотел быстро протестировать недавно приобретенный дрон, — говорится в публикации.

Ранее в Норвегии задержали троих граждан Германии по подозрению в запуске беспилотников в запретной зоне рядом с аэропортом Му-и-Рана. Все подозреваемые, чей возраст составляет около 20 лет, вскоре были освобождены.

До этого полиция немецкого города Дюрен зафиксировала 15 беспилотников, пролетевших над военной базой Эльзенборн в Бельгии и затем пересекших границу ФРГ. Минобороны Бельгии начало расследование этого инцидента.

Германия
дроны
аэропорты
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу
Одновременные взрывы в разных городах Украины нарушили ночную тишину
Названо число потерь ВСУ при неудачных атаках под Сумами
Звезда «Папиных дочек» оказался злостным неплательщиком алиментов
Рекорды недели — +24 и −8, чего ждем? Погода в Москве и Питере 6–12 октября
Простота в сочетании с мощью: чем уникален истребитель МиГ-29 — инфографика
В МВД дали совет по поводу одной категории информации о себе в Сети
В США рассказали, какой сюрприз Вашингтон приготовил Киеву
Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии
К чему снится смерть бабушки, если она жива: разбираемся вместе
Три посылки со взрывчаткой не доехали до адресатов во Франции
Янтык — татарский чебурек без масла: совсем не жирный, но сочный
У арестованного в Москве гражданина Узбекистана прошли обыски
Воздушная операция в Воронежской области завершилась полным разгромом БПЛА
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Статистика пропавших людей в России показала тревожные цифры
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Сон о тюрьме: почему он снится и что предвещает для вас
В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом
Трампу запретили размещать Нацгвардию в Портленде
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.