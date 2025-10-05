Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии Задержанным за запуск дрона у аэропорта во Франкфурте оказался любитель

Вблизи франкфуртского аэропорта полицией был задержан 41-летний гражданин Хорватии, осуществивший запуск дрона, им оказался любитель, который решил испытать недавно купленный аппарат, передает издание Bild. За совершенное преступление мужчине грозит штраф, минимальный размер которого составляет €10 000 (около 960 тысяч рублей).

Вчерашним утром пятницы (3 октября 2025) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона <…>. В бесполетной зоне кратковременно запустил дрон 41-летний мужчина <…>, который, по последним данным, хотел быстро протестировать недавно приобретенный дрон, — говорится в публикации.

Ранее в Норвегии задержали троих граждан Германии по подозрению в запуске беспилотников в запретной зоне рядом с аэропортом Му-и-Рана. Все подозреваемые, чей возраст составляет около 20 лет, вскоре были освобождены.

До этого полиция немецкого города Дюрен зафиксировала 15 беспилотников, пролетевших над военной базой Эльзенборн в Бельгии и затем пересекших границу ФРГ. Минобороны Бельгии начало расследование этого инцидента.