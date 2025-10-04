Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 17:54

Хорват запустил дрон в немецком аэропорту и поплатился

Жителя Хорватии задержали за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Германии задержала гражданина Хорватии за запуск беспилотника вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщает немецкое издание Bild. Нарушение было зафиксировано утром 3 октября системой наблюдения, установленной в западной части аэропорта.

Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном, — говорится в публикации.

По информации полиции, устройство было замечено на расстоянии около 700 метров от взлетно-посадочной полосы. По данному инциденту проводится расследование.

Ранее в Норвегии задержали троих граждан Германии по подозрению в запуске беспилотников в запретной зоне рядом с аэропортом Му-и-Рана. Все подозреваемые, чей возраст составляет около 20 лет, вскоре были освобождены.

До этого полиция немецкого города Дюрен зафиксировала 15 беспилотников, пролетевших над военной базой Эльзенборн в Бельгии и затем пересекших границу ФРГ. Минобороны Бельгии начало расследование этого инцидента.

Кроме того, проект создания общеевропейской оборонной стены из беспилотников вызвал споры среди стран ЕС. Некоторые критиковали его за чрезмерность и недостаточную проработку. Так, восточные страны настаивали на срочном укреплении обороны, в то время как западные партнеры усомнились в необходимости масштабной инфраструктуры дронов.

Германия
полиция
дроны
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Стала известна судьба упавшего в Фонтанку водителя Porsche
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.