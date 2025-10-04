Хорват запустил дрон в немецком аэропорту и поплатился Жителя Хорватии задержали за запуск дрона у аэропорта Франкфурта

Полиция Германии задержала гражданина Хорватии за запуск беспилотника вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщает немецкое издание Bild. Нарушение было зафиксировано утром 3 октября системой наблюдения, установленной в западной части аэропорта.

Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном, — говорится в публикации.

По информации полиции, устройство было замечено на расстоянии около 700 метров от взлетно-посадочной полосы. По данному инциденту проводится расследование.

Ранее в Норвегии задержали троих граждан Германии по подозрению в запуске беспилотников в запретной зоне рядом с аэропортом Му-и-Рана. Все подозреваемые, чей возраст составляет около 20 лет, вскоре были освобождены.

До этого полиция немецкого города Дюрен зафиксировала 15 беспилотников, пролетевших над военной базой Эльзенборн в Бельгии и затем пересекших границу ФРГ. Минобороны Бельгии начало расследование этого инцидента.

Кроме того, проект создания общеевропейской оборонной стены из беспилотников вызвал споры среди стран ЕС. Некоторые критиковали его за чрезмерность и недостаточную проработку. Так, восточные страны настаивали на срочном укреплении обороны, в то время как западные партнеры усомнились в необходимости масштабной инфраструктуры дронов.