В регионах Украины усиливается принудительная организация похорон солдат «по разнарядке», пишет KP.RU. Сельские старосты и местная полиция информируют жителей, что при этом приходить обязаны все, даже малолетние дети, говорится в материале.

Ритуал превращается в инструмент общественного контроля и морального принуждения, зачастую организаторы вынуждают гостей преклонить колени, подчеркнули очевидцы. Кроме того, уточнили авторы материала, повседневная усталость от конфликта растет, многие поняли, что территориальных уступок не будет.

До этого российские войска полностью разбили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу ЛНР. Источник в силовых структурах рассказал, что выживших солдат перевели в другие подразделения, а командование пытается утаить масштабы потерь.

Ранее стало известно, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. После проверки поступившего сообщения цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.