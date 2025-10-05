Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 08:33

«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе

Журналист Кастельоне: аргентинские СМИ искажают правду о конфликте на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Журналист Тадео Кастельоне, посетивший Донецк в феврале этого года, заявил, что прозападная ориентация аргентинских СМИ создает препятствия для объективного освещения ситуации на Украине. По его словам, медиа Аргентины бездумно копируют информацию таких гигантов, как CNN, BBC или France-Press, передает РИА Новости.

Практически отсутствует реальный внутренний анализ международных событий, они предвзяты при разработке контента. Это затрудняет попытки представить иную точку зрения, а точнее, реальное положение дел, — подчеркнул Кастельоне.

При этом любого, кто пытается показать действительность, легко обвиняют в работе на Россию, добавил он. Журналист связал такую позицию СМИ с курсом нынешнего аргентинского правительства, которое, по его мнению, не понимает международной реальности и происходящего в Донбассе. Отсутствие понимания геополитической перспективы наносит значительный ущерб аргентинской дипломатии, уверен Кастельоне.

Ранее Кастельоне назвал действия Киева в Донбассе терроризмом. По его словам, годы жизни мирных жителей «были украдены». Журналист подчеркнул, что правдивую информацию об украинском конфликте очень важно доносить до общественности.

Аргентина
СМИ
Украина
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Стоимость биткоина достигла нового рекорда
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.