«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе Журналист Кастельоне: аргентинские СМИ искажают правду о конфликте на Украине

Журналист Тадео Кастельоне, посетивший Донецк в феврале этого года, заявил, что прозападная ориентация аргентинских СМИ создает препятствия для объективного освещения ситуации на Украине. По его словам, медиа Аргентины бездумно копируют информацию таких гигантов, как CNN, BBC или France-Press, передает РИА Новости.

Практически отсутствует реальный внутренний анализ международных событий, они предвзяты при разработке контента. Это затрудняет попытки представить иную точку зрения, а точнее, реальное положение дел, — подчеркнул Кастельоне.

При этом любого, кто пытается показать действительность, легко обвиняют в работе на Россию, добавил он. Журналист связал такую позицию СМИ с курсом нынешнего аргентинского правительства, которое, по его мнению, не понимает международной реальности и происходящего в Донбассе. Отсутствие понимания геополитической перспективы наносит значительный ущерб аргентинской дипломатии, уверен Кастельоне.

Ранее Кастельоне назвал действия Киева в Донбассе терроризмом. По его словам, годы жизни мирных жителей «были украдены». Журналист подчеркнул, что правдивую информацию об украинском конфликте очень важно доносить до общественности.