Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:55

Чимичурри — готовим соус с петрушкой из Южной Америки, который способен скрасить любое блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот аргентинский соус я впервые попробовал в мясном ресторане, где его подавали к стейку. Я был поражен тем, как яркий вкус зелени и чеснока гармонично сочетается с мясом. Теперь чимичурри стал постоянным гостем на нашем столе — мы добавляем его не только к мясу, но и к рыбе, и даже к овощам гриль.

Для классического чимичурри мне нужно большой пучок петрушки (около 50 г), 4 зубчика чеснока, небольшую луковицу, 2 ст. л. сушеного орегано, 1 ч. л. молотого красного перца, 100 мл оливкового масла, 3 ст. л. красного винного уксуса, соль и черный перец по вкусу. Петрушку мелко рублю вместе с чесноком и луком. Смешиваю все ингредиенты в миске и даю соусу настояться хотя бы час — так вкус становится насыщеннее и гармоничнее. Храню чимичурри в холодильнике до 3 дней. Особенно хорошо он подходит к стейкам, курице гриль и запеченным овощам — пробуйте!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб: вкуснейший соус готовится за 5 минут и делает кожу чистой
Общество
Подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб: вкуснейший соус готовится за 5 минут и делает кожу чистой
Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка
Семья и жизнь
Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка
Турецкие лепешки катмер — жареное тонкое тесто и много начинки! Вкусный рецепт на сковороде
Общество
Турецкие лепешки катмер — жареное тонкое тесто и много начинки! Вкусный рецепт на сковороде
еда
соусы
рецепты
Аргентина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.