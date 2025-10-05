Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 00:35

Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»

Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр» Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 17:18 по часовому поясу столицы сегодня Луна войдет в 15-е сутки лунного цикла. Он продлится более 24 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Управление спутником Земли сегодня переходит под власть Овна. Фаза Луны сегодня в Москве и Владивостоке подбирается к пику цикла — до наступления октябрьского полнолуния осталось около суток.

Общие рекомендации для кануна полнолуния

Канун полнолуния, или 15-е лунные сутки, считается одним из самых странных периодов в лунном цикле — сегодня всех без исключения будут преследовать различные обманы, подвохи, искушения и иллюзии. Каждый человек сегодня сможет узнать о своих слабых и темных сторонах. Этому не стоит противиться, однако и позволять порокам брать верх не следует.

Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем октябрьского полнолуния Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем октябрьского полнолуния Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и деньги на пике лунного цикла

В делах сегодня все пойдет наперекосяк, поэтому ничего серьезного планировать не рекомендуется. Займитесь текучкой или вовсе уборкой на рабочем месте. Сделки, переговоры, начало проектов дешевле будет перенести на другой день, нежели потом исправлять ошибки.

Здоровье и красота в 15-й лунный день

Все проблемы со здоровьем, которые появятся сегодня, исчезнут сами по себе. Однако на этот день не стоит планировать начало серьезного лечения или хирургических вмешательств. Сегодня полезно соблюдать пост.

Свадьба и любовь перед полнолунием

День совсем не годится для скрепления союза. Общение с родственниками в этот день также стоит исключить, чтобы не накликать конфликты, которые будут отравлять вам жизнь долгие годы.

Природные циклы в середине лунного месяца

Рыбалка в этот день не принесет успеха, как и в ближайшие несколько суток. Владельцы дачных участков могут смело планировать работы на земле в соответствии с рекомендациями лунного календаря на октябрь 2025 года. У владельцев домашних животных есть шанс удачно провести такие процедуры, как стрижка когтей и чистка ушей, даже для самых увертливых и зубастых питомцев.

Ранее мы рассказали о мифах и научном объяснении проклятия фараонов.

Ранее мы рассказали о мифах и научном объяснении проклятия фараонов.
