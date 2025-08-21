Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе Минобороны России сообщило об освобождении Александро-Шультино в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию проводили военнослужащие группировки войск «Юг».

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

В ходе боевых действий было нанесено комплексное поражение частям противника в нескольких районах. Ударам подверглись две механизированные, горно-штурмовая, аэромобильная бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка ДНР.

В результате успешных действий ВС РФ противник понес значительные потери в личном составе и технике. Согласно отчету, украинская сторона потеряла до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России ночью нанесли групповой удар дронами и высокоточным оружием по позициям оперативно-тактических ракетных комплексов и предприятиям ВПК Украины. Цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.