21 августа 2025 в 12:20

Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине

ВС России ночью ударили высокоточным оружием по военным объектам ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС России ночью нанесли групповой удар дронами и высокоточным оружием по позициям оперативно-тактических ракетных комплексов и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России. Цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что за сутки ВС России поразили места производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности Вооруженных сил Украины.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что этот удар ставит ВСУ в крайне тяжелое положение. Эти атаки имеют принципиальное значение для российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации.

