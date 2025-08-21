Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:44

«Принципиальное значение»: военэксперт об ударе РФ по авиабазе на Украине

Военэксперт Кнутов: удар по авиабазе на Украине ставит ВСУ в тяжелое положение

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удар Вооруженных сил России по авиабазе на Украине ставит ВСУ в крайне тяжелое положение, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что эти атаки имеют принципиальное значение для российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации.

Удары по украинской авиабазе имеют принципиальное значение для боевых действий сегодня и завтра. Мы двигаемся в Покровско-Мирноградскую агломерацию, она в полукольце, и скоро это полукольцо будет напоминать подкову. Там крайне тяжелая ситуация для ВСУ, две дороги остались. Одна дорога полностью под нашим огневым контролем, а другая, на Павлоград, пока функционирует, но, я думаю, что мы в ближайшее время ее перережем. Тем самым для агломерации, для тех украинских войск, которые там находятся, будет очень тяжелое положение, — высказался Кнутов.

Он также усомнился, что удар по авиабазе является подготовкой российской армии к завершению конфликта. По его словам, главный вопрос в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в мирном соглашении.

Если будет принят мир, подписано мирное соглашение на условиях Запада, в чем я очень сомневаюсь, то Запад готов оказать быструю и масштабную военную помощь киевскому режиму, а также финансовую помощь. И поэтому все эти объекты будут быстро восстановлены. Поэтому вопрос стоит в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в соглашении, — заключил Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
авиабазы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте
В Ростехе сравнили МС-21 с Airbus и Boeing
Мошенники и маньяки «объединились» для обмана россиян
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.