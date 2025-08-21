«Принципиальное значение»: военэксперт об ударе РФ по авиабазе на Украине Военэксперт Кнутов: удар по авиабазе на Украине ставит ВСУ в тяжелое положение

Удар Вооруженных сил России по авиабазе на Украине ставит ВСУ в крайне тяжелое положение, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что эти атаки имеют принципиальное значение для российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации.

Удары по украинской авиабазе имеют принципиальное значение для боевых действий сегодня и завтра. Мы двигаемся в Покровско-Мирноградскую агломерацию, она в полукольце, и скоро это полукольцо будет напоминать подкову. Там крайне тяжелая ситуация для ВСУ, две дороги остались. Одна дорога полностью под нашим огневым контролем, а другая, на Павлоград, пока функционирует, но, я думаю, что мы в ближайшее время ее перережем. Тем самым для агломерации, для тех украинских войск, которые там находятся, будет очень тяжелое положение, — высказался Кнутов.

Он также усомнился, что удар по авиабазе является подготовкой российской армии к завершению конфликта. По его словам, главный вопрос в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в мирном соглашении.

Если будет принят мир, подписано мирное соглашение на условиях Запада, в чем я очень сомневаюсь, то Запад готов оказать быструю и масштабную военную помощь киевскому режиму, а также финансовую помощь. И поэтому все эти объекты будут быстро восстановлены. Поэтому вопрос стоит в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в соглашении, — заключил Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.