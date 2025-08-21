Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:48

Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали

Двух жителей США обвинили в похищении женщины из казино и изнасиловании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские остановили машину в штате Канзас (США), в которой оказались похищенная женщина и двое подозреваемых в ее изнасиловании мужчин, сообщает KFOR. Пострадавшую похитили из казино в Оклахоме и затолкали в автомобиль.

В машине женщину изнасиловали, после чего отправились в поездку. Позже над пострадавшей надругались еще несколько раз. Женщине оказали медицинскую помощь и направили в больницу.

Подозреваемые, 35-летний Луис Мигель Домингес и 24-летний Хосе Фернандо-Люкс Моралес из Арканзас-Сити, были арестованы и обвинены в похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Обвинения в изнасиловании предъявлены только старшему задержанному. Суд назначил им залоги в $1 млн и $500 тысяч соответственно. Расследование продолжается.

Ранее пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области сообщила, что в Дзержинске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины. Предположительно, он задушил погибшую в лесополосе, после чего забил молотком, изнасиловал и обокрал.

До этого сообщалось, что в Артеме Приморского края полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. К правоохранителям обратилась 38-летняя местная жительница, которая рассказала, что подверглась насилию на обочине автотрассы.

изнасилования
похищения
США
казино
