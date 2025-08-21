Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали

Полицейские остановили машину в штате Канзас (США), в которой оказались похищенная женщина и двое подозреваемых в ее изнасиловании мужчин, сообщает KFOR. Пострадавшую похитили из казино в Оклахоме и затолкали в автомобиль.

В машине женщину изнасиловали, после чего отправились в поездку. Позже над пострадавшей надругались еще несколько раз. Женщине оказали медицинскую помощь и направили в больницу.

Подозреваемые, 35-летний Луис Мигель Домингес и 24-летний Хосе Фернандо-Люкс Моралес из Арканзас-Сити, были арестованы и обвинены в похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Обвинения в изнасиловании предъявлены только старшему задержанному. Суд назначил им залоги в $1 млн и $500 тысяч соответственно. Расследование продолжается.

