21 августа 2025 в 14:13

В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам

Депутат Бессараб рассказала о повышении зарплат российским силовикам с 1 октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 октября в России на 7,6% вырастут выплаты сотрудникам силовых структур, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным «Ридусом», это будет касаться как зарплат действующим людям в погонах, так и пенсии тем, кто уже ушел в отставку.

С 1 октября у нас запланировано повышение пенсии военнослужащим, бывшим работникам силового блока и заработные платы непосредственно этим же категориям. Их повысят всего на 7,6%, — рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, что сумму на дополнительную, 13-ю пенсию в бюджете России будет трудно найти. Вместе с тем индексировать пенсии крайне необходимо, подчеркнула она.

До этого Социальный фонд России провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа затронуло 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году.

