В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины Депутат Чепа: никто не пойдет на включение ДНР и ЛНР в границы областей Украины

Инициатива депутата Верховной рады Анны Скороход включить ДНР и ЛНР в границы Харьковской и Днепропетровской областей не найдет поддержки в мире, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, действия Киева уже привели к значительным жертвам, о которых сейчас становится известно международному сообществу.

Попытка включить ДНР и ЛНР в границы Харьковской и Днепропетровской областей не сорвет мирное соглашение. Все это — желание Скороход в очередной раз обмануть мир. Это вряд ли получится. Их действия привели к таким колоссальным жертвам, которые сейчас публикуют. И попытки развалить с трудом делаемое мирное соглашение приведут только к еще большим потерям. Я думаю, что весь мир это прекрасно понимает и никто на это не пойдет, — пояснил Чепа.

Ранее Скороход сообщила, что в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий изменить административные границы четырех областей. По ее словам, эта инициатива поможет сохранить украинскую юрисдикцию над этими территориями. В частности, документ предполагает внесение изменений в административно-территориальное устройство Днепропетровской и Харьковской областей.