Украина и США согласовали состав группы для переговоров с Россией Зеленский: Рубио и Уиткофф вошли в состав группы США по переговорам с Россией

Украина и США достигли договоренности о составе американской делегации для переговоров с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. В состав делегации вошли госсекретарь США Марко Рубио, специальный представитель американского лидера Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает УНИАН. Зеленский уточнил, что хочет координироваться в переговорах с Россией с американцами.

Мы хотим координироваться с США в вопросе переговоров с русскими. И я хотел бы, чтобы Европа тоже присутствовала, — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер предложил провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в «нейтральной» Европе. Он назвал Швейцарию и Австрию возможными местами встречи, а также упомянул Турцию как третий вариант, учитывая прошедшие там переговоры.

До этого сообщалось, что Зеленский ответил на вопрос о возможности придания русскому языку статуса второго государственного, заявив, что государственный язык страны — только украинский. Он подчеркнул, что русскоязычные граждане могут свободно общаться на русском языке.