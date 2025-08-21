Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:20

Зеленский захотел встретиться с Путиным в «нейтральной Европе»

Зеленский предложил Швейцарию и Австрию для встречи с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут пройти на «нейтральной» территории, передает «РБК-Украина». Одной из стран, где может состояться встреча, он назвал Швейцарию.

Мы считаем, что справедливо <…>, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия, — сказал Зеленский.

В качестве третьего варианта украинский лидер предложил провести переговоры в Турции, где ранее уже встречались делегации обеих стран. При этом он выступил против проведения переговоров в Москве. Также Зеленский указал на трудности с организацией встречи в Венгрии из-за отсутствия поддержки со стороны Будапешта в условиях военного конфликта.

Ранее эксперт Владимир Джабаров заявил, что переговоры между Путиным и Зеленским невозможны без участия президента США Дональда Трампа. По его мнению, Зеленский, оскорблявший Россию, не сможет встретиться с Путиным, а его президентство нелегитимно, что делает его заявления и договоренности незначительными.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
переговоры
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте
В Ростехе сравнили МС-21 с Airbus и Boeing
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.