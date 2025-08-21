Зеленский захотел встретиться с Путиным в «нейтральной Европе» Зеленский предложил Швейцарию и Австрию для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут пройти на «нейтральной» территории, передает «РБК-Украина». Одной из стран, где может состояться встреча, он назвал Швейцарию.

Мы считаем, что справедливо <…>, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия, — сказал Зеленский.

В качестве третьего варианта украинский лидер предложил провести переговоры в Турции, где ранее уже встречались делегации обеих стран. При этом он выступил против проведения переговоров в Москве. Также Зеленский указал на трудности с организацией встречи в Венгрии из-за отсутствия поддержки со стороны Будапешта в условиях военного конфликта.

Ранее эксперт Владимир Джабаров заявил, что переговоры между Путиным и Зеленским невозможны без участия президента США Дональда Трампа. По его мнению, Зеленский, оскорблявший Россию, не сможет встретиться с Путиным, а его президентство нелегитимно, что делает его заявления и договоренности незначительными.